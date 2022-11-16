Kremlin Sözcüsü Peskov: 'Erdoğan ve Putin gerekirse tahıl anlaşmasını görüşebilir'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 19 Kasım'da sona erecek olan ve yenilenmesi için müzakerelerin sürdüğü tahıl koridoru anlaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Peskov, anlaşmanın uzatılmasına ilişkin temasların olumlu ilerlediğini ve oldukça yoğun bir çalışma yürütüldüğünü ifade etti. Anlaşmanın Rus ürünlerinin engellenmeden dünya pazarına ihracatının sağlamasıyla ilgili kısmının görüşüldüğünü dile getiren Peskov, “Oldukça yapıcı temaslar var. Sonuç için kalan günleri bekleyelim" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tahıl anlaşmasının uzatılması konusunda gerekirse görüşme yapabileceğini belirten Peskov, "Gerektiği durumda Erdoğan ve Putin arasındaki görüşme saatler içinde organize edilir. Bunda sorun yok. Zaten sürekli iletişim halindeler. Gerektiğinde telefon görüşmesi yapabilirler" diye konuştu.

Erhan Altıparmak



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