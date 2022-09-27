Kremlin Sözcüsü Peskov: 'Kuzey Akım-2'de basınç düşmesi sabotaj olabilir'

Özbekistan'ın Semerkand kentinde gerçekleşen Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ikili görüşme gerçekleştirmişti. Erdoğan'ın sürekli olarak Putin ile Zelenskiy'i bir araya getirme ve Rusya - Ukrayna arasında müzakerelerin Türkiye'nin aracılığıyla tekrar başlatılması arzusunu dile getirmesinin ardından Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın, Semerkand'taki görüşmesinde bu isteğini Rusya lideri Putin'e ilettiğini hatırlatan Peskov, "Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Rusya'nın müzakere gerçekleştirmeye hala hazır olduğunu söyledi. Fakat durum değiştikçe şartlar da değişiyor. Bunu defalarca söyledik. Bununla beraber temel prensibimiz hala aynı. Özel askeri operasyonun tüm hedeflerine ulaşılması gerekiyor. Müzakere yolundan tamamen ayrılan Ukrayna tarafı oldu. Bu yüzden de özel askeri operasyonumuz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Erhan Altıparmak



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.