Kremlin Sözcüsü Peskov: 'Patroit'lar Ukrayna'ya gönderilirse meşru hedefimiz olur'

ABD medyasında Ukrayna'ya Patroit hava savunma sistemi gönderilmesi kararında sona gelindiği yönünde çıkan haberlere Rusya'dan tepki geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev'in, ABD'nin Patroit hava savunma sistemini Ukrayna'ya göndermesi durumunda bunların Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin meşru hedeflerinin olacağı" yönündeki görüşüne katılıp katılmadığı sorusunu yanıtladı. Peskov, "Kesinlikle. Ancak bu konuda yorum yapmak doğru olmaz. Çünkü bunlar henüz basında çıkan haberler. Günümüz medyasında çıkan haberlere güven olmuyor. Bu nedenle resmi açıklamaları bekleyip göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Erhan Altıparmak



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