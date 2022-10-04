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Kremlin Sözcüsü Peskov: 'Putin, büyük ihtimalle yasaları bugün imzalayacak'

Kremlin Sözcüsü Peskov: 'Putin, büyük ihtimalle yasaları bugün imzalayacak'
Kremlin Sözcüsü Peskov: 'Putin, büyük ihtimalle yasaları bugün imzalayacak'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'dan ilhak edilen Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin Rus topraklarına katılımına dair kararla ilgili yaptığı açıklamada, "Putin, büyük ihtimalle yasaları bugün imzalayacak" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'dan ilhak ettiği Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin Rusya Federasyonu topraklarına resmi olarak katılımıyla süreç devam ediyor. Rus parlamentosunun alt kanadı Duma ve üst kanadı Federasyon Konseyi'nin 4 bölgenin Rusya'ya katılımı yönündeki talebi oybirliği ile kabul etmesinin ardından son karar ise Putin'e bırakıldı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in kararı ne zaman onaylacağına dair yaptığı açıklamada, "Çok büyük ihtimalle yasalar bugün imzalanacak" dedi. Putin'in kararı onaylaması sonrası yeni bir açıklama yapıp yapmayacağı sorusuna da cevap veren Peskov, "Başkanın (30 Eylül'deki) konuşmasını hepimiz izledik ve dinledik. Çok önemli bir konuşmaydı. Bugün için ise bundan başka bir konuşma planlanmıyor" ifadelerini kullandı.

Erhan Altıparmak

 

 

 

 

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