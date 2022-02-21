Kremlin Sözcüsü Peskov: 'Putin ve Biden görüşmesine dair somut bir plan yok'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden arasında görüşme ihtimalinin olup olmadığına dair soruya yanıt veren Peskov, "Hayır, henüz bu konuda somut bir plan yok. Dışişleri Bakanları düzeyinde temasların sürdürülmesi yönünde bir anlayış var. Dışişleri Bakanımız Sergey Lavrov ile ABD'li mevkidaşı arasında bu hafta bir görüşme planlanıyor" ifadelerini kullandı.

Peskov görüşme planının Putin ve Biden'ın kararına bağlı olduğunu ifade ederek, "Eğer liderler uygun görürse böyle bir zirvenin yapılması mümkün. Karar alınması her an mümkün olabilir" dedi.

"Durum gerçekten son derece gergin"

ABD tarafının Rusya'daki ABD vatandaşlarına yönelik açıklamada, terör saldırıları ihtimali ve toplu alanlardan uzak durulması çağrısı yapılmasını yorumlayan Peskov, "Diplomatik misyonlar tarafından benzer açıklamalar yapılıyor. Şu anda ABD istihbarat servislerine terör saldırıları konusunda bir ihbar olup olmadığını araştırıyoruz. Şu anda, böyle ihbarların olup olmadığından haberdar değilim" açıklamasını yaptı.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbass Bölgesi'nde Kiev askerleri ve ayrılıkçı milisler arasında çatışmaların şiddetlendiğini söyleyen Peskov, "Durum gerçekten son derece gergin ve şu ana kadar tansiyonun düştüğüne dair işaretler görmüyoruz. Provokasyonlar ve bombardımanlar yoğunlaşıyor, tabii ki bu çok derin endişelere yol açıyor" dedi.

Erhan Altıparmak