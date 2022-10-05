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Kremlin Sözcüsü Peskov: 'Rusya, Kuzey Akım soruşturmalarına dahil olmalı'

Kremlin Sözcüsü Peskov: 'Rusya, Kuzey Akım soruşturmalarına dahil olmalı'
Kremlin Sözcüsü Peskov: 'Rusya, Kuzey Akım soruşturmalarına dahil olmalı'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kuzey Akım doğalgaz boru hattındaki sızıntılarla ilgili Danimarka ve İsveç tarafından yürütülen soruşturmaya Rusya'nın da dahil olması gerektiğini ifade etti.

Rus gazını Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarında sızıntı meydana gelmesinin ardından Danimarka ve İsveç tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov soruşturmalara yönelik yaptığı açıklamada, "Şimdiye kadar Danimarka ve İsveç'te gerçekleştirilen basın toplantılarından Rus tarafıyla iş birliğinin reddedildiğine dair rahatsız edici açıklamalar duyduk. Rus tarafıyla her türlü iş birliği dışlandı" dedi. Rusya'nın Kuzey Akım soruşturmalarına dahil olması gerektiği ifade eden Peskov, "Rus tarafının hasarlı bölgenin incelenmesine ve yaşananların araştırılmasına kesinlikle katılmasının zorunlu olduğuna inandığımız için bu konuda bir açıklama bekleyeceğiz" şeklinde konuştu.

Erhan Altıparmak
 

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