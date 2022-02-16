Kremlin Sözcüsü Peskov'dan NATO'ya tepki: 'NATO'nun sisteminde sorun var'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın ABD ve NATO'ya sunduğu güvenlik garantisi teklifi ve gündemdeki konularla ilgili açıklamalardan bulundu. Sözcü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden'ın 12 Şubat'ta yaptığı telefon görüşmesinde güvenlik garantileri konusunda istişarelere devam edilmesi konusunda uzlaşı sağlanmasına yönelik, "ABD'lilerin belirttiği rasyonel hususları istişare ederken, onların bizim için öncelikli olan konularla doğrudan bağlantılı olarak tartışılması bizim için önemli. Bu müzakere sürecinin başlayacağını umuyoruz" dedi.

Peskov, "Temas noktalarını aramak ve ilk bakışta taban tabana zıt görünen bu duruşların yakınlaşmasını sağlamak için diplomasi var. Mevcut durumda Devlet Başkanı Putin de bu tür müzakerelere katılma arzumuzu ve buna hazır olduğumuzu vurguluyor ve Başkan Biden'ın da bu tür ciddi müzakerelere hazır olduğunu belirtmesi olumlu" ifadelerini kullandı.

"NATO'nun sisteminde sorun var"

Peskov, Rusya'nın Ukrayna sınırlarındaki birliklerini çekmeye başladığını duyurmasından sonra NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, "Rusya'nın çekildiğinin görülmesi lazım. Rusya'nın Ukrayna içinde ve çevresinde yaptıklarını yakından izliyoruz. Gördüğümüz şey, asker sayısının arttığı ve daha fazla askerin yolda olduğu" açıklamasına da tepki gösterdi. Peskov, "NATO'nun durumu değerlendirme sistemi belli. Muhtemelen eksiklikleri var. Bu durum NATO temsilcilerinin durumu ayık bir şekilde değerlendirmesine izin vermiyor. Sistemde sorunlar var. Durumu değerlendiriyoruz" dedi.

"Ukrayna'nın operasyon başlatma ihtimali yüksek"

Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donbass bölgesindeki durumu da değerlendiren Peskov, "Ukrayna'nın güneydoğusunda operasyon başlatma ihtimali yüksek. Ne yazık ki hepimiz daha önce Kiev'in Donbass'a operasyon yapmasına şahit olduk. Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk'a saldırma ihtimali yüksek ve bu ihtimalde azalma yok" dedi.

Rusya'nın Donetsk ve Luhansk'ta yaşayanlara Rus pasaportu vermesinin Minsk anlaşmalarını ihlal ettiği yönündeki suçlamaları reddeden Peskov, "Bu uygulama Minsk anlaşmalarını ihlal etmiyor. Bu kısa ve son derece spesifik metni en az bir kez okumak yeterlidir. Dolayısıyla bu suçlamalar yersizdir" diye konuştu. Peskov, Ukrayna'ya ile yapılan siber saldırılarla Rusya'nın bir ilgisinin bulunmadığını da sözlerine ekledi.

Erhan Altıparmak

