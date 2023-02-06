Kremlin: 'Türk tarafı da isterse yardıma hazırız'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremin ardından Rusya'nın Türkiye'ye destek göndermeye hazır olduğunu açıkladı. Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a taziye mesajı gönderdiğini hatırlattı. Türkiye'ye kurtarma ekiplerinin ve temel ihtiyaç desteklerinin yanı sıra ek olarak deprem sonrası ayakta kalan binaların dayanaklılığını ölçmek için kullanılan "Sturna" sistemlerini göndermeye hazır olduklarını söyleyen Peskov, "Henüz yıkımın sonuçlarına dair net bir bilgi yok.

Ancak Rusya depremlerden sonra yapıların dayanıklılığını belirlemeye yönelik teknolojilere, ünlü Sturna sistemlerine ve diğer sistemlere sahip. Bu nedenle eğer kurtarma ekiplerimizin deneyimi gerekirse ve Türk tarafı da isterse yardıma hazırız. Elbette burada en önemli ve belirleyici unsur Türk tarafının bizzat kendisinin beyan edebileceği ihtiyaçlarıdır" ifadelerini kullandı.

Peskov ayrıca, Türkiye'nin talebi doğrultusunda gönderilmesi planlanan Rus kurtarma ekiplerinin uzman olduğunu ve kurtarma çalışmalarında çok faydalı olabileceğine işaret etti.

Aynı zamanda Suriye'ye de yardım ulaştırma konusunda hazır olduklarını da hatırlatan Peskov, "Türk ve Suriyeli dostlarımızdan talep bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Erhan Altıparmak





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