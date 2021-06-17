Kremlin: 'Ukrayna'nın NATO üyeliği Moskova için kırmızı çizgi'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden'ın dün İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından bir radyo programında konuştu.

Konuşmasında Cenevre'deki Putin-Biden zirvesinin genel anlamda olumlu geçtiğini belirten Peskov, Ukrayna'nın NATO'ya katılma ihtimaline de değindi. Peskov, Moskova'nın söz konusu durumu yakından takip ettiğini ifade ederek, “Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunu çok yakından takip ediiyoruz, bu bizim için gerçekten kırmızı çizgi. (Ukrayna'ya NATO üyelik planı verilmesi konusu) Tabii ki endişelerimizi arttırıyor" dedi.

Peskov, Cenevre zirvesinde silah kontrol anlaşmaları ve risk azaltma önlemlerine zemin hazırlama hakkında acil görüşmeler yapılması gerektiği konusunda anlaşmaya varıldığını da söyledi.

Ukrayna, NATO üyeliği konusunda net cevap bekliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy geçtiğimiz pazartesi günü yaptığı açıklamada, Biden'dan Ukrayna'ya NATO üyelik planı verme konusunda olumlu veya olumsuz net bir cevap istediğini söylemişti. Biden ise Ukrayna'nın yanında olduklarını fakat NATO'ya üye olmadan önce ülkedeki yolsuzluğa son vermek gibi bazı kriterleri karşılaması gerektiğini belirtmişti.