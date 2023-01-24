Kremlin: 'Ukrayna'ya Leopard tanklarının sevkiyatı, Almanya ile ilişkileri etkiler'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Leopard tanklarının Ukrayna'ya sevkiyatına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Rusya ile Almanya arasındaki ilişkilerin halihazırda oldukça düşük bir seviyede olduğunu söyleyen Peskov, “Almanya, diğer Avrupa Birliği ülkeleri veya NATO ile somut görüşmeler yapılmıyor” ifadesini kullandı. Peskov, Almanya'nın Ukrayna'ya Leopard tanklarını göndermesi durumunda Almanya-Rusya ilişkilerinin olumsuz yönde etkileneceğini söyleyerek, böyle bir hareketin iki ülke arasında kalıcı bir iz bırakacağını belirtti.

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