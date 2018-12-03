İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kremlin'den çok konuşulan selamlaşma hakkında açıklama

Kremlin'den çok konuşulan selamlaşma hakkında açıklama
Kremlin'den çok konuşulan selamlaşma hakkında açıklama

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın G-20 zirvesindeki samimi selamlaşmasıyla ilgili yaptığı açıklamada yakın kişisel ilişkilerin etkili ikili işbirliklerinin temeli olduğunu bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Arjantin'deki G-20 zirvesine katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın çok konuşulan samimi selamlaşmasına ilişkin açıklama yaptı. Putin'in Selman ile tokalaşmasını iki ülke arasındaki sıcak dostluk şeklinde yorumlayan Peskov, Putin'in daha önce hiçbir liderle böyle selamlaşmadığını ifade etti. Yakın kişisel ilişiklerin etkili ikili işbirliklerinin temeli olduğunu ifade eden Perkov, bunun Rusya ve Suudi Arabistan arasında ikili ilişkilerin daha da gelişmesinin göstergesi olduğunu söyledi.
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.