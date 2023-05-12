Kremlin'den Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yalanlama

Türkiye'de 14 Mart'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim öncesinde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Türkçe ve Rusça olarak, “Sevgili Rus dostlarımız, dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk'ün devletinden çekin. Biz hala iş birliğinden ve dostluktan yanayız” mesajını paylaşmıştı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına Rusya'dan yanı geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Bu açıklamaların gerekçelerini bilmiyoruz. Bu tür ifadeleri şiddetle reddediyoruz. Herhangi bir müdahale konuşmasının olmadığını resmi olarak ifade edebiliriz. Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu'na böyle bir bilgi veren var ise, onlar yalancıdır" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Türkiye ile ilişkilerine değer verdiğini ve bu nedenle böyle bir amaçları olmadığını da vurgulayan Rus Sözcü, “Türkiye bugüne kadar karşılaştığımız tüm bölgesel ve küresel sorunlarda çok sorumlu, egemen ve düşünülmüş bir tutum sergiledi. İkili ilişkilere büyük değer veren bir ülke, kendi ortağına yönelik böyle bir şey yapmaz" açıklamasını kullandı.

Peskov, açıklamasını şu şekilde tamamladı:

“Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, yabancı ülkelerin seçim sistemlerine ve iç işlerine müdahale etmeyiz.”

Erhan Altıparmak

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