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Kremlin'den NASA'nın Mars'a inen uzay aracına ilk yorum: 'Başarı insanlığın ortak mirasıdır'

Kremlin'den NASA'nın Mars'a inen uzay aracına ilk yorum: 'Başarı insanlığın ortak mirasıdır'
Kremlin'den NASA'nın Mars'a inen uzay aracına ilk yorum: 'Başarı insanlığın ortak mirasıdır'

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, NASA’nın Mars’a gönderdiği uzay aracının başarılı bir şekilde iniş yapmasına yönelik, "Uzay araştırmalarıyla ilgili herhangi bir başarı insanlığın ortak mirasıdır. Bu nedenle söz konusu durum ancak memnuniyetle karşılanabilir" dedi.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'nın "Mars 2020" misyonu kapsamında Mars'a gönderdiği "Perseverance" uzay aracının başarılı bir şekilde iniş yapmasının ardından Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov'dan açıklama geldi.

ABD'nin yaptığı uzay çalışmalarına karşı kendi uzay programlarının da olduğunu ifade eden Peskov, "Elbette her başarı memnuniyetle karşılanır. Ülkemizin uzay araştırmaları için kendi iddialı programı var. Bunu da unutmayalım" diye konuştu. "Uzay araştırmalarıyla ilgili herhangi bir başarı insanlığın ortak mirasıdır" diyen Peskov, "Bu nedenle söz konusu durum ancak memnuniyetle karşılanabilir. Uzay araştırmalarında ülkelerimiz arasındaki rekabet, birçok yönden etkili bir itici güç oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Erhan Altıparmak

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