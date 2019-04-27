İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Kremlin'den Trump'ın ‘nükleer silahsızlanma' çağrısına cevap

Kremlin'den Trump'ın ‘nükleer silahsızlanma' çağrısına cevap
Kremlin'den Trump'ın ‘nükleer silahsızlanma' çağrısına cevap

Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin Sarayı Basın Sözcüsü Dmitry Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer silahsızlanma için yaptığı çağrıyı taktir ettiklerini belirterek, ABD’den konu hakkında Rusya ile henüz bir görüşme gerçekleşmediğini açıkladı.

Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin Sarayı Basın Sözcüsü Dmitry Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeleri nükleer silahsızlanma yönünde yaptığı çağrıyı değerlendirdi. ABD Başkanı'nın ortaya attığı fikrin taktire değer olduğu belirten Peskov, ABD'den konunun Rusya ile görüşülmesi üzerine bir adım görmediklerini ifade etti. Peskov, “Nükleer'in azaltılması yönündeki mevcut girişimler memnuniyet verici ama genel bir açıklama ile muhakeme etmek oldukça zor. Niyet iyi ama biz detayları öğrenmek isteriz, Başkan Trump'ın ne demek istediğini ya da konu hakkında ön görüşmeler olup olmadığını öğrenmek isteriz.” dedi. 

Trump geçtiğimiz günlerde, Rusya ve Çin'in de içinde olacağı bir nükleer silahsızlanma için çağrıda bulunmuştu.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.