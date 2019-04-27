Kremlin'den Trump'ın ‘nükleer silahsızlanma' çağrısına cevap

Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin Sarayı Basın Sözcüsü Dmitry Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeleri nükleer silahsızlanma yönünde yaptığı çağrıyı değerlendirdi. ABD Başkanı'nın ortaya attığı fikrin taktire değer olduğu belirten Peskov, ABD'den konunun Rusya ile görüşülmesi üzerine bir adım görmediklerini ifade etti. Peskov, “Nükleer'in azaltılması yönündeki mevcut girişimler memnuniyet verici ama genel bir açıklama ile muhakeme etmek oldukça zor. Niyet iyi ama biz detayları öğrenmek isteriz, Başkan Trump'ın ne demek istediğini ya da konu hakkında ön görüşmeler olup olmadığını öğrenmek isteriz.” dedi.

Trump geçtiğimiz günlerde, Rusya ve Çin'in de içinde olacağı bir nükleer silahsızlanma için çağrıda bulunmuştu.