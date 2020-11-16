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Kremlin'den, Türkiye'nin Azerbaycan'a asker göndermesini öngören tezkereye dair açıklama

Kremlin'den, Türkiye'nin Azerbaycan'a asker göndermesini öngören tezkereye dair açıklama
Kremlin'den, Türkiye'nin Azerbaycan'a asker göndermesini öngören tezkereye dair açıklama

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Türkiye’nin Azerbaycan’a asker göndermesini öngören tezkerenin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) gönderilmesine ilişkin açıklamasında bunun Türkiye’nin kendi iç prosedürü olduğunu söyledi.

Türk askerinin Azerbaycan'a gönderilmesini öngören tezkerenin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gönderilmesine ilişkin Kremlin'den açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Türkiye'nin tezkere adımı için yaptığı açıklamada, “Azerbaycan topraklarında da bir gözlem merkezi olacak, oraya Türk askerlerinin gönderilmesi gerekiyor. Bu, Türkiye Cumhuriyeti'nin iç mevzuatınca öngörülen iç prosedürlerin uygulanmasıyla ilgili bir durum. Türkiye'nin kendi içişlerini ilgilendirir. Azerbaycan'da ortak bir gözlem merkezi kurulmasına ilişkin anlaşmalara gelince, bu da Rusya ile Türkiye arasındaki ikili anlaşmanın bir ürünü.” ifadelerini kullandı.

Erhan Altıparmak

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