Kreşte akılalmaz olay

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kreş olduğu iddia edilen bir yerde kaydedilen görüntü, görenleri hayretler içinde bıraktı. Ağlayan küçük çocuğu bir türlü avutamayan bakıcının akıllara durgunluk veren yöntemi görüntüye yansıdı.

Kreşteki başka birisi tarafından gizlice çekilen görüntüde çocuğun ağzını sıkıca kapatıp, “Sustun mu” diye bağıran bakıcı yer alıyor. Görüntünün sosyal medya hesaplarında paylaşılmasının ardından, görüntüdeki bakıcı vatandaşlarca tepki yağmuruna tutuldu.

Görüntüler tepkiye neden olmuştu: Görevden alındı

Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara'da bir ana okulunda çocuğa şiddet iddiaları ile ilgili ismi geçen çocuk gelişimi uzman öğreticisinin görevine son verildiği ve yaşanan olayla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ankara'da özel bir anaokulunda gerçekleşen ve sosyal medya aracıyla yayınlanan video görüntülerinde öğrencilere şiddet uygulandığı iddiasına ilişkin; olayda görevli çocuk gelişimi uzman öğreticisinin son birkaç hafta içinde ailevi sıkıntılar yaşadığı, kurumdan izin almadan öz yeğenini kuruma getirdiği, video görüntülerindeki çocuğun da yeğeni olduğu, kendi sınıfında yeğenine yüksek sesle bağırdığı, susturmak için ağzını kapayarak fiziki müdahalede bulunduğu bilgisine ulaşıldığı kaydedildi.

Videodaki görüntüler üzerine, özel anaokulu tarafından, ismi geçen çocuk gelişimi uzman öğreticisinin görevine son verildiği kaydedilerek anaokulunda yaşanan olayla ilgili gerekli inceleme ve soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.