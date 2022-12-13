Kripto para borsası FTX'in kurucusu Bankman-Fried, Bahamalar'da tutuklandı

Bahamalar Başsavcısı Ryan Başsavcı yaptığı açıklamada, ABD'de iflasını açıklayan kripto para borsası FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried'ın Bahamalar polisi tarafından tutuklandığını duyurdu. Başsavcı Pinder, tutuklamanın ABD'nin suç duyurusunun ve iade talebine dair resmi bildirimin ardından yapıldığını belirtti. Bahamalar Kraliyet polisi ise Bankman-Fried'ın bugün Nassau'daki Sulh Ceza Mahkemesine çıkarılacağını belirtti.

Bahamalar Başbakanı Philip Davis tutuklama işlemine dair yaptığı açıklamada, “Bahamalar ve ABD, kamu güvenine ihanet etmiş ve kanunları çiğnemiş olabilecek FTX ile bağlantılı tüm bireylerden hesap sormak konusunda ortak çıkarlara sahip” ifadelerini kullandı.

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