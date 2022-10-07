Kripto para borsasında dolandırıcılık: 'Güvenlik açığının kurbanı oldular' iddiası

Türk vatandaşlarına ulaşarak güven kazanan ve yurt dışı kaynaklı cüzdan hesaplarına para gönderilmesini sağlayan kripto para dolandırıcılığı olaylarının üzerine Avukat Sezayi Balkan suç duyurusunda bulundu. Savcılığa sunulan suç duyurusunda, “Dolandırılan şahısların hepsinin kripto para borsalarında hesapları mevcuttur. Bu bakımdan müştekilere ait kimlik ve IP adreslerinin sızdırıldığı, veya hacklendiği, şüphelilerin bu sayede müştekiler ile iletişim kurduğu düşünülmektedir” ifadeleri kullanıldı.

176 bin 706 dolarlık dolandırıcılık olayı anlatıldı. Dilekçede mağdur M.E.'nin sosyal medyadan tanıştığı yabancı uyruklu S.K. ile Hong Kong'a ait olduğu düşünülen telefon numarası üzerinden iletişimini sürdürdüğü anlatıldı. Şüphelinin müşteki M.E. ile arkadaşlık kurduğu da belirtilen dilekçede “Şüpheli aslen Güney Koreli olduğunu ifade etmiştir. Müvekkil ile yazılı ve sesli telefon görüşmeleri yapan şüpheli, iş ve kazanç konusu hakkında konuşmalar yapmıştır. Konuşma esnasında konu kripto para konusuna gelmiştir. Şüpheli, müvekkile ne kadar yatırırsa o kadar kazanacağına yönelik ifadelerde bulunmuştur. Şüphelinin yönlendirmeleri üzerine müvekkil, bir kripto para borsasındaki hesabından yabancı bir cüzdan adresine para aktarmaya başlamıştır. Müşteki, yabancı cüzdan adresine toplamda 176 bin 706 dolar para göndermiştir. Daha sonra müvekkil para çekmek istediğinde sistem buna izin vermemiştir” ifadeleri kullanıldı.

Melike İnal

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