Kripto para soruşturmasında yeni gelişme

Ankara merkezli 8 ilde 20 Ekim'de yapılan "yasa dışı bahis" operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye'de bahis oyunlarından toplanan paraları yurt dışına çıkardıkları gerekçesiyle 229 kişi ve 11 kurumun kripto para hesapları donduruldu. Şüphelilerin yasa dışı bahisten elde edilen para nakline aracılık ettikleri, hesaplarında toplanan paraları Halil Falyalı ve eşinin de aralarında bulunduğu kişilere ait kripto varlık cüzdanlarına gönderdikleri tespit edildi. Bu şekilde elde edilen paranın Malta Kripto Para Borsası'na kayıtlı Halil Falyalı'ya ait hesapta toplandığı belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen savcılık, Malta'daki 30 milyon dolar karşılığı kripto paranın bulunduğu hesabı dondurdu. Şüphelilerin yurt dışına çıkarmaya hazırlandığı yaklaşık 2,5 milyar liraya da el koyuldu.

20 saniyede üç farklı cüzdana transfer etmişler

Şüphelilerin takip edilmemek için her 20 saniyede üç farklı cüzdana sanal para transfer ederek izlerini kaybettirmeye çalıştıkları belirlendi. Bu şekilde hareket ettikleri ortaya çıkarılan 229 kişi ve 11 kurumun mal varlığına soruşturma çerçevesinde el konuldu.

Ahmet Furkan Gülap



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