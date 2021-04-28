Kripto para yatırımcıları gayrimenkule dönüyor

Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinin başında gelen inşaat sektörünün son yıllarda yaşadığı gelişim ve değişim süreçlerinin ardından gayrimenkul piyasalarında önemli bir yatırımcı pazarı oluştu. Konut başta olmak üzere ticari mülklere büyük ilgi gösteren yatırımcılar bu alanda ciddi bir talep oluşturdu ve gayrimenkul ürünlerinin kısa ve orta vadeli süreçlerde güvenilir bir yatırım aracı olmasına sebep oldu. Altın ve döviz gibi yatırım araçlarındaki değişkenlik ve dalgalı seyir sebebiyle riske girmek istemeyen tasarruf sahipleri bu süreçte gayrimenkul piyasalarına yöneldi.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre Türkiye'de yaşayan ve Z kuşağı olarak isimlendirilen 15 - 24 yaş arası kişilerin toplam sayısı ise 12 milyon 955 bin 672 kişi olarak açıklanırken, genç nüfusun toplam nüfusa olan oranı yüzde 15,6 olarak belirtilmişti. Z Kuşağının gayrimenkul sektörüne yaklaşımı ile ilgili açıklamalarda bulunan Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, “Z Kuşağı olarak tabir ettiğimiz bu kuşağın araştırma ve inceleme konusunda önemli bir yeteneği söz konusu. Görsel algılama ve gayrimenkul ürünlerini analiz etmekte her geçen gün gelişim gösteriyorlar.

Z Kuşağı son yıllarda özellikle kripto varlık alım satımlarına ciddi bir ilgi gösterdi. Birikimlerini ve varlıklarını bu yönde değerlendirmek istediler. Ancak ne yazık ki bir çoğu beklentilerini karşılayan bir gelir elde edemedi ve aksine ellerindeki varlıklarından da olanlar oldu. Bu süreçte gayrimenkul yatırımını keşfedenler de olmaya başladı. Özellikle kripto varlıklarını bozdurarak gayrimenkul almak isteyenlerin sayısı her geçen gün artıyor” diyerek Z kuşağının gayrimenkul yatırımına olan ilgisinin arttığını dile getirdi.

Gayrimenkul sektörünün yatırım araçları arasındaki önemine değinen Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, “Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülkede bir çok yatırım aracı bulabilirsiniz. Ancak bu yatırım araçları arasında yıllara göre bir değerlendirme yapıldığında yatırımcına güvenli ve kalıcı bir gelir sunan tek aracın gayrimenkul olduğunu görürüz. Ekonomik anlamda yaşanan tüm gelişmeler döviz ve varlık borsalarını anında ve güçlü bir şekilde etkiler. Gayrimenkul sektörü ise bu dalgalanmalara karşı yatırımcısına adeta bir kalkan görevi görür. Kripto para ya da kripto varlık yatırımlarına yönelenlerin olası bir kazanç elde etmesi durumunda bu geliri korumak için gayrimenkul alımlarına yöneldiği unutulmasın” dedi.