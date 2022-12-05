Kristersson'dan Türkiye karşıtı eski milletvekiline cevap



Türkiye karşıtlığı ile tanınan eski Sosyal Demokrat Milletvekili Nalin Pekgül, NATO anlaşması çerçevesinde teröristlerin Türkiye'ye iade edilmemesine yönelik İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'a bir mektup gönderdi. Kristersson, Pekgül'ün mektubuna verdiği cevapta İsveç'in terör üssü haline gelmemesi gerektiği ve Türkiye'nin kendisini terör saldırılarına karşı koruma hakkı olduğuna vurgu yaptı. Kristersson mektubunda, “Terör, terörün finansmanı veya başka bir suça bulaşmamış olanların korkacak bir şeyleri yok. Ancak İsveç dışındaki ülkeleri hedef alsa da hedef almasa da İsveç'in terör üssü olmasına izin vermeyeceğiz. Tıpkı ülkemizde olduğu gibi Türkiye'nin de teröre karşı kendini koruma hakkı vardır. Bu konuda her zaman net oldum” dedi.

İsveç'in uluslararası hukuka uymaya devam edeceğini vurgulayan Kristersson, “İsveç uluslararası hukuka uymaya devam edecek. Başka bir şey düşünülemez. Hukukun üstünlüğü ile yönetilen dünyanın en güçlü devletlerinden biriyiz. İsveç vatandaşları asla iade edilmeyecek” ifadelerini kullandı.

Kristersson, İsveç'in Türkiye ve Finlandiya ile yaptığı NATO anlaşmasının arkasında olduğunu vurgulayarak, bu konuda diğer partilerin de kendilerine destek verdiğini açıkladı.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.