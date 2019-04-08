Kritik FETÖ davasında karar çıktı!

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında sanıkların son sözleri alındı. Daha sonra karar Mahkeme Başkanı Bayram Kantık tarafından açıklandı.

Karara göre, sanıklardan eski albay Ümit Bak ile eski yarbay Mehmet Ali Çelik'in de arasında bulunduğu 26'sı "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanıklardan üçünün cezasını, fiilden sonraki davranışlarını dikkate alarak takdiri indirimle müebbet hapis cezası olarak açıkladı.