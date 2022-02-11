Kritik maçta gol sesi çıkmadı

Maçtan Dakikalar

10. dakikada Boldrin ile sağ taraftan köşe vuruşu kullanan Çaykur Rizespor'da, kale önünde yükselerek topa kafa vuruşu yapan Pohjanpalo'nun şutu kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

14. dakikada sol kanattan yüklenen Altay'da, Deniz Kadah'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Zeki, sağ çaprazda bulunan Kappel'i gördü. Kappel, rakibinin baskısına rağmen topu soluna çekerek şutunu attı ancak top iki direği birleştiği noktaya çaparak oyun alanına geri döndü. Pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştırdı.

17. dakikada orta alandan gelişen Rizespor atağında Yusuf Sarı'nın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Pojhanpalo, yerden kaleye vurdu. Kaleci Lis yere uzanarak topun sahibi oldu.

55. dakikada orta alandan gelişen Altay atağında, Zeki'nin pasıyla sağdan ceza sahasına girerek çizgiye inen Kappel, topu arka direğe havalandırdı. Topa gelişine bir ayak içi vuruş yapan Kazımcan'ın şutunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. Pozisyonun devamından savunma topu uzaklaştırdı.

63. dakikada Altay ceza alanı içinde gerçekleşen pozisyona Gedson, Deniz Kadah ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus, VAR'a giderek pozisyonu inceledi ancak pozisyondan penaltı kararı çıkmadı.

71. dakikada sağ taraftan köşe vuruşu kullanan Altay'da, Özgür'ün ortasına ceza sahası içinde yükselerek kafa vuruşu yapan Kappel'in şutunda kaleci Tarık topu güçlükle kurtardı.

74. dakikada Altay savunmasından seken topu takip ederek savunma arkasına sarkan Yusuf, topu sürerek ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Yusuf, sağ ayağıyla sert bir şut gönderdi, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

86. dakikada sol kanattan yüklenen Çaykur Rizespor'da, Yusuf'un ortasında Boyd'un kafayla indirdiği yere topla savunma arkasına sarkan Pojhanpalo, vole vuruşla topu ağlara gönderdi. Ancak hakem Fırat Aydınus, VAR incelemesi sonrasında ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

Altay: Lis, Tolga (Cebrail dk. 81 ?), Eric, Murat, Özgür (Bamba dk. 81 ?), Thaciano, Zeki (Ceyhun dk. 81 ?), Rodriguez (Poko dk. 69), Kappel (Paixao dk. 77), Kazımcan, Deniz Kadah

Yedekler: Cihan, Naderi, Thiam, Eren Erdoğan, İbrahim

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Çaykur Rizespor: Tarık, Holmen (Gökhan dk. 58), Selim, Ponck, Cemali, Baiano, Gedson, Boldrin (Boyd dk. 81 ?), Yusuf, Bolasie (Kubilay dk. 81 ?), Pohjanpalo (Cisse dk. 90+3 ?)

Yedekler: Zafer, Alper, Dabo, Eren Albayrak, Deniz Hümmet, Emirhan

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Sarı Kartlar: Selim, Bolasie (Çaykur Rizespor), Murat, Deniz Kadah, Eric (Altay)