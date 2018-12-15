Kritik maçta kazanan çıkmadı! Başakşehir - Galatasaray kaç kaç?

Başakşehir - Galatasaray... Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Karşılaşmada ev sahibi Başakşehir'in golü İrfan Can'dan gelirken, Galatasaray'ın golünü penaltıdan Eren kaydetti.

Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 34'e, Galatasaray ise 26'ya yükseltti.

Fatih Terim maçı locadan takip etti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, M. Başakşehir ile deplasmanda oynanan karşılaşmayı cezasından dolayı locadan takip etti.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda oynadığı M. Başakşehir maçında Teknik Direktör Fatih Terim, cezasından dolayı takımının yanında olamadı. Adının yer aldığı 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Terim, locadan takip etti. Deneyimli teknik adamın yokluğunda saha kenarında Yardımcı Antrenörler Levent Şahin ile Ümit Davala yer aldı.

Emre Belözoğlu cezalı duruma düştü

Medipol Başakşehir'in tecrübeli oyuncusu Emre Belözoğlu, Galatasaray karşısında gördüğü sarı kartla gelecek hafta turuncu-lacivertlilerin deplasmanda Aytemiz Alanyaspor oynayacağı maçta cezalı duruma düştü.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor. İlk yarısı 1-1 sona eren mücadelede turuncu-lacivertlilerin tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu, 45. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. 4 sarı karta ulaşan Emre, gelecek hafta takımının deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

Başakşehir-Galatasaray maçını 6 bin 659 seyirci izledi

3. İstanbul Başakşehir Fatih TerimStadyumu'nda oynanan Medipol Başakşehir-Galatasaray maçını toplam 6 bin 659 seyirci izledi.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında M. Başakşehir ile Galatasaray 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona erdi. Zirve yarışını ilgilendiren bu karşılaşmayı ise toplam 6 bin 659 biletli seyirci takip etti.

Eren Derdiyok bu sezonki 9. golünü attı

Galatasaray'ın forveti Eren Derdiyok, Başakşehir karşısında kaydettiği golle bu sezon ligdeki 6., toplamda da 9. golünü attı.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda oynadığı M. Başakşehir maçında sarı-kırmızılıların golcüsü Eren Derdiyok sahneye çıktı. Müsabakanın 31. dakikasında kazanılan penaltının başına geçen Eren'in kaleci Mert'in solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 30 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig'de 6. golünü kaydetti.

Bu sezon 17 resmi müsabakaya çıkan Eren Derdiyok, Süper Lig'de 6, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 ve TFF Süper Kupası'nda da 1 olmak üzere toplam 9 gol atmayı başardı.

Galatasaray taraftarı deplasmanda takımını yalnız bırakmadı

Galatasaraylı taraftarlar, dış sahadaki Medipol Başakşehir maçında takımını yalnız bırakmadı ve deplasman tribününü doldurdu.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Başakşehir ile karşılaştı. Bu önemli mücadelede sarı-kırmızılı taraftarlar takımını yalnız bırakmadı. Deplasman tribününü dolduran taraftarlar maç boyunca tezahüratlarla takımlarını destekledi.

Elia 5 hafta sonra sahada

Medipol Başakşehirli futbolcu Eljero Elia, Beşiktaş maçında yaşadığı sakatlığın ardından tam 5 hafta sonra Galatasaray karşılaşmasıyla sahalara döndü.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Turuncu-lacivertliler, bu müsabakayla birlikte yetenekli oyuncusu Elia'ya da kavuşmuş oldu. 11. haftada Başakşehir'in evinde Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Elia, tam 5 hafta sonra sahalara geri döndü. Hollandalı, Galatasaray maçının 67. dakikasında Napoleoni'nin yerine oyuna dahil oldu.

İrfan Can, Galatasaray'a karşı ilk golünü attı

Medipol Başakşehir'in başarılı orta sahası İrfan Can Kahveci, Galatasaray'a karşı kariyerindeki ilk golünü Medipol Başakşehir forması altında attı.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Başakşehir'in tek golünü 18. dakikada başarılı orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci attı. İrfan, bu golle aynı zamanda kariyerindeki bir ilki de yaşamış oldu. 23 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'a karşı ilk golünü bu mücadelede kaydetti.

İrfan Can, daha önce sarı-kırmızılılara karşı Gençlerbirliği ve M. Başakşehir formaları altında 8 maça çıkmıştı.

Bu sezon 3. golü

Genç futbolcu, Galatasaray karşısındaki golüyle bu sezonki gol sayısını da 3'e çıkarmış oldu. İrfan, daha önce BB Erzurumspor ve Antalyaspor maçlarında fileleri havalandırmıştı.. Turuncu-lacivertli oyuncunun 4 de asisti bulunuyor.

Epureanu cezalı duruma düştü

Medipol Başakşehir'in başarılı stoperi Alexandru Epureanu, Galatasaray karşısında gördüğü sarı kartla gelecek hafta turuncu-lacivertlilerin deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçta cezalı duruma düştü.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Turuncu-lacivertlilerin tecrübeli savunmacısı Alexandru Epureanu, 74. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. 4 sarı karta ulaşan Moldovalı, gelecek hafta takımının deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

Emre ve Da Costa da gelecek hafta yok

Başakşehir'de önümüzdeki hafta Alanya deplasmanında Epureanu'nun yanı sıra Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor maçında kırmızı kart gören ve 3 maç men cezası alan Da Costa ile Galatasaray karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Emre Belözoğlu da yer alamayacak.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

18. dakikada sol taraftan Napoleoni'nin pasında ceza yayı önünde topla buluşan İrfan Can'ın düzelterek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

22. dakikada İrfan Can'ın pasında ceza sahası içi sağ tarafı son çizgide topla buluşan Visca'nın dar açıdan yaptığı sert vuruşta kaleci Muslera meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

28. dakikada ceza sahası içinde Mert'in Ndiaye'ye yaptığı müdahaleyi hakem Ümit Öztürk penaltı olarak değerlendirdi.

30. dakikada Eren'in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Mert'in solundan ağlarla buluştu. 1-1

32. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında son çizgiye yakın noktadan Emre'nin kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak yakın direğin yanından auta gitti.

45+5. dakikada sağ taraftan Visca'nın ortasında arka direkte İrfan Can'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

60. dakikada ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Napoleoni'nin içeri çevirdiği topa kale önünde Bajic'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

65. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Visca'nın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

71. dakikada sağ taraftan Visca'nın ortasında arka direkte Elia'nın yaptığı gelişine vuruşta top farklı şekilde auta gitti.

78. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Selçuk'un kullandığı serbest vuruşta top kaleci Mert'te kaldı.

89. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Feghouli'nin ortasında arka direkte Onyekuru'nun yaptığı vuruşta top kaleci Mert'te kaldı.

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Ümit Öztürk, Asım Yusuf Öz, Osman Gökhan Bilir

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Mahmut Tekdemir, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Emre, Visca, Napoleoni (Elia dk. 67), Mossoro (Soner dk. 90+2 ?), Bajic (Adebayor dk. 67)

Yedekler: Volkan, Attamah, Arda, Hafez, Kerim Frei, Uğur Uçar, Gökhan İnler

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Galatasaray: Muslera, Mariano, Serdar, Ozan Kabak, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Onyekuru, Rodrigues (Selçuk dk. 46), Feghouli, Eren (Linnes dk. 83 ?)

Yedekler: İsmail Çipe, Maicon, Ahmet, Ömer, Yunus Akgün, Celil Yüksel, Muğdat

Teknik Sorumlu: Levent Şahin

Goller: İrfan Can (dk. 18) (Medipol Başakşehir), Eren (dk. 30 pen.) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Serdar, Fernando (Galatasaray) Emre, Mahmut Tekdemir, Epureanu, Caiçara (Medipol Başakşehir)

Oğuzhan Ort - Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu - Bora Akyol

