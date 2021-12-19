Kritik maçta kazanan Rizespor!

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
18. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında Umar'ın pasında topla buluşan Pohjanpalo'nun şutunda savunma topu kornere çeldi.
40. dakikada Tyler Boyd köşe atışında, Bodrin ile şık bir paslaşma yaparak ceza sahasının içerisinden vuruşunu gerçekleştirdi ancak top kaleci Ertaç'ta kaldı.
44. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Tetteh'in şutunda kaleci Tarık'ın müdahalesi sonrası üst direkten çizgiye çarpan topu Tarık kontrol etmeyi başardı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Djokovic'in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Ertaç son anda kornere çeldi.
64. dakikada sol kanattan Umar'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Boyd'un şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
80. dakikada Cemali'nin sol kanattan ceza sahasına ortasında Deniz Hümmet topu ağlara gönderdi. 1-0
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Volkan Ahmet Nariç
Çaykur Rizespor: Tarık, Gökhan Gönül (Sabo dk. 46), Holmen, Emir Han, Cemali, Fabricio, Djokovic, Boldrin (Remy dk. 65), Umar (Yasin dk. 88 ?), Boyd (Alper dk. 74), Pohjanpalo (Deniz dk. 65)
Yedekler: Zafer, Monzango, Seyfettin, Alberk, Eren
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Mallan, Semih, Wallace, Sadık, Karim, Chouiar, Aabid (Kubilay dk. 85 ?), Ndong, Adem, Tetteh
Yedekler: Abdulsamed, Türkaslan, Awuku, Ndizeye, Haqi Osman, Atakan, Nshimirimana, Miraç, Muhammed
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Gol: Deniz Hümmet (dk. 80) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Umar (Çaykur Rizespor), Ndong, Karim Hafes (Yeni Malatyaspor)
Hasan Fehmi Demir – Osman Kubilay Küçükmustafa – Kubilay Ateş