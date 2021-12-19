Kritik maçta kazanan Rizespor!

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

18. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında Umar'ın pasında topla buluşan Pohjanpalo'nun şutunda savunma topu kornere çeldi.

40. dakikada Tyler Boyd köşe atışında, Bodrin ile şık bir paslaşma yaparak ceza sahasının içerisinden vuruşunu gerçekleştirdi ancak top kaleci Ertaç'ta kaldı.

44. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Tetteh'in şutunda kaleci Tarık'ın müdahalesi sonrası üst direkten çizgiye çarpan topu Tarık kontrol etmeyi başardı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Djokovic'in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Ertaç son anda kornere çeldi.

64. dakikada sol kanattan Umar'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Boyd'un şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

80. dakikada Cemali'nin sol kanattan ceza sahasına ortasında Deniz Hümmet topu ağlara gönderdi. 1-0



Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Volkan Ahmet Nariç

Çaykur Rizespor: Tarık, Gökhan Gönül (Sabo dk. 46), Holmen, Emir Han, Cemali, Fabricio, Djokovic, Boldrin (Remy dk. 65), Umar (Yasin dk. 88 ?), Boyd (Alper dk. 74), Pohjanpalo (Deniz dk. 65)

Yedekler: Zafer, Monzango, Seyfettin, Alberk, Eren

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Mallan, Semih, Wallace, Sadık, Karim, Chouiar, Aabid (Kubilay dk. 85 ?), Ndong, Adem, Tetteh

Yedekler: Abdulsamed, Türkaslan, Awuku, Ndizeye, Haqi Osman, Atakan, Nshimirimana, Miraç, Muhammed

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Gol: Deniz Hümmet (dk. 80) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Umar (Çaykur Rizespor), Ndong, Karim Hafes (Yeni Malatyaspor)

Hasan Fehmi Demir – Osman Kubilay Küçükmustafa – Kubilay Ateş

