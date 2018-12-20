Kritik projelerde görev yapıyorlarmış

FETÖ'nün ASELSAN'daki yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 23 şüphelinin kritik projelerde yer aldığı öğrenildi. Gözaltına alınanlardan birinin de örgüt içerisinde ‘müdür yardımcısı' pozisyonunda olduğu belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün ASELSAN yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 24 ASELSAN çalışanından 23'ünün milli güdümlü füze gibi kritik projelerde yer alan lider mühendis, mühendis ve ekip lideri pozisyonunda olduğu öğrenildi.

ANKESÖRDEN ÇIKTILAR

Soruşturma kapsamında FETÖ'nün ASELSAN'daki yapılanmasının tespit edilmesi için önemli bir çalışma yapıldığı öğrenildi. Tahkikat sonucunda FETÖ'nün mahrem imamlarının, TSK'daki gibi ASELSAN'da bulunan kripto örgüt elemanlarını da ankesörden ve operasyonel hatlardan aradığı belirlendi. Ankesör ve operasyonel hatların baz incelenmesi sayesinde aranan mahrem imamlar tek tek belirlendi.

Bu sayede şüphelilerden sorumlu ‘müdür yardımcısı' pozisyonunda olan iki örgüt elemanı tespit edildi. Söz konusu ‘müdür yardımcıları'nın, ASELSAN'daki örgüt elemanlarını ankesörden ve operasyonel hatlardan aradığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin de örgüt içerisinde ‘müdür yardımcısı' konumunda olduğu aktarıldı. Tespit edilen ‘müdür yardımcısı' pozisyonundaki iki örgüt elemanın 15 Temmuz darbe girişiminin ardından firar ettiği belirlendi. Soruşturma kapsamında örgütün savunma sanayi şirketlerinden sorumlu ‘müdürü' de tespit edildi. Ancak ‘müdür' konumundaki örgüt elemanının da firar ettiği ifade edildi.

“SIZINTI” ARAŞTIRILIYOR

Şüphelilerin, iki ‘müdür yardımcısı'na projeler hakkında bilgi sızdırdıkları aktarıldı. Şüphelilerin dijital materyallerine el konulurken, ASELSAN'da kullandıkları sistemler de incelenecek. İncelemeler sonucunda örgüte ne kadar bilgi sızdırdıkları netleştirilecek.

Gözaltındaki şüphelilerin bir kısmının itirafçı olarak örgütle bağını anlattıkları öğrenildi. Şüphelilerin Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden mezun oldukları aktarılırken, örgütün bilerek hedef seçtiğine dikkat çekildi. Şüphelilerin ASELSAN'daki sözleşmelerinin feshedildiği de kaydedildi.

Türkiye Gazetesi