KTO seçiminde kavga

KTO'da seçim heyecanı sabah 09.00'da oy verme işlemi ile başladı. Mevcut Başkan Ömer Gülsoy'un kırmızı, başkan adayı Ali Özcan'ın ise mavi liste ile girdiği seçimde gergin anlar yaşandı. Canlı yayında soruları cevapladığı esnada çıkan kavgaya, yayını bırakan Başkan Adayı Özcan da dahil oldu. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada, mavi listenin tarafı olan 3 kişi iddiaya göre yaralandı.

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