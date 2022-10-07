KTO'da istifa depremi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Teşkilatında görevleri bulunan ve aynı zamanda ticaret odası meclisine seçilen İl Başkanı Adnan İncetoprak, MHP Kocasinan İlçe Başkanı Hacı Ali Doğan, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un kardeşi ve il yönetim kurulu üyesi Latif Ersoy başta olmak üzere toplam 14 ismin de istifa ettiği iddia edildi.

Daha önce Kayseri Ticaret Odası yönetiminde görev alan Ali Alkan ismi yeni yönetim listesinde yer almazken, Ahmet Emre Sönmez isminin Ali Alkan isminin yerine yazıldığı gözlendi. Konuyla ilgili bir açıklama yapılması bekleniliyor.



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