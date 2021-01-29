‘Kuaför Samet Zili' saç boyama sonrası olası alerji durumuna karşı uyardı

Saçlarında beyaz görmek her kadının korkulu rüyasıdır. Kadınlar, beyaz saç gördüğünde veya kendileri bir değişim yapmak istediğinde ilk olarak saç boyatmak için kuaföre giderler. Samet Zili “İngiltere'de eğer saç boyatmak istiyorsanız ilk olarak saç derileriniz için test yaptırmanız gerekir. Bu test olmadan saç boyatma işlemi yapanlara ağır cezalar verilmektedir” diyerek konunun önemine dikkat çekti.

Avrupa ülkeleri bile bu kuralı yeterince uygulamıyor

Avrupa'da bile saç boyatma işleminden önce müşteriye konsültasyon yapmadan hemen boyama işlemine başlıyorlar. Böyle bir hassas konuya dikkat etmeden iş yapanlar ve yaptıranlar ne yazık ki kendileri üzülüyorlar.Saç derisinde ve yüzde kızarıklıklar, göz çevresinde şişlik, deride yanma gibi alerjik durumlarla karşılaşabilirler. Samet Zili, bu gibi olumsuz durumlarla karşılaşmamak için tüm meslektaşlarının da konuya hassasiyetle yaklaşmaları gerektiğini dile getirdi. Ayrıca meslektaşlarının bu işlemlerle ilgili eğitim almasının kendileri ve müşterilerinin sağlığı için önemli olduğunu vurguladı.

Kullanılan saç boyaları hakkında ünlü saç tasarımcısı Samet Zili şunları söyledi; “Kullanılan saç boyaların içerisindeki maddeler, ciddi alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Kullanılan saç boyalarının Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış ve kaliteli ürünler olmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle; çok erken yaşlarda başlayan veya bir ayda birkaç defa yapılan saç boyatma işlemleri, deri dâhil bütün vücutta alerjik durumların görülme ihtimalini artırıyor. Kalitesiz ürün satın alınarak evde yapılan saç boyama işlemlerinde de bu gibi sağlık sorunları ile karşılaşılması ihtimali yüksektir.”

Ünlü kuaför Samet Zili “Saç rengini sarıya boyatmak isteyen kadınlar açıcı uyguluyor ama bu durum deriye zarar veriyor. Ayrıca saçın canlılığı, parlaklığı azalıyor ve yıpranma süreci başlıyor” diyerek kadınları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Önce sağlık sonra güzellik diyen ünlü kuaför, kendisi ile görüşmek isteyen meslektaşlarına Londra'da online eğitimle saçın yapısı hakkında bilgiler aktarıyor, 18 senelik tecrübelerini de onlarla paylaşıyor.



Saç boyasının ve saç açıcısın sebep olduğu alerjiler nasıl belirti verir?

Boyama işlemi esnasında veya sonrasında; boyanın yüze değdiği yerlerde, göz çevresinde ve kulak arkasında kızarıklık, kafa derisinde veya vücudun diğer kısımlarında pullanma, kaşıntı ve ödem gibi şikâyetleriniz varsa, kullandığınız boyanın alerji yapmış olma ihtimali çok yüksek.

Alerjiye sebep olan PDP maddesi

Saç boyalarında alerjiye sebep olan etken madde PDP (Parafenilendiamin), aynı zamanda geçici yapılan dövmelerde de mevcuttur. Bazı hassas cilde sahip olan kişilerde PDP maddesi, cilt ile 2. Kez temas ettiğinde alerji de başlamış olur. O bölgede kızarıklık, sulanma ve kaşıntı görülebilir. Daha sonra bu bölgelerin enfeksiyon kapma riski de çok yüksektir. Bu yüzden kadınlar profesyonel kuaförler ile çalışmalıdır.

Saç boyası çeşitlerinin hepsi alerji yapar mı?

Bu durum, kişiden kişiye göre değişmektedir. Ancak cilt sağlığı ve alerji açısından en riskli olan iki çeşit boya vardır. Bunlar organik ve kalıcı saç boyalarıdır. Organik boyalar genellikle hamilelik dönemlerinde kadınların en çok tercih ettiği boya çeşitlerindendir. Bu boyalar, toz veya sıvı halde kullanılmaktadır. Saçta kalma süresi daha uzun olduğu için yan etkileri ve alerjiye maruz kalma ihtimali daha yüksektir.

Samet Zili, kadınların öncelikle kendi doğal saç renklerini kullanmalarını öneriyor

Zili önceliğin kendi doğal saç rengi olduğuna dikkat çekerek ;''Vücut ve saç sağlığı için, olası alerji risklerinden korunmak için buna dikkat edilmesi gerekiyor. Öncelikle saçınızı mümkünse doğal renginde kullanmak, hem genel vücut sağlığınız, hem saç derisine boya temas etmeden yapılan teknik balyajdır. Amerika ve Avrupa'da en çok kullanılan saç boyama tekniğidir. Modern çağa uygun bir görünüm için de tercih edilmektedir. Kadınlar saçlarını boyatmadan önce hem sağlıkları hem de en iyi saç bakımı için eğitimli kuaförleri tercih etmelidir. Ayrıca gittiğiniz bir kuaför salonunda saç tasarımcınızın belgelerini sorun, kullandıkları ürünlerin markalarını ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olup olmadığını öğrenin. Belgesi olmayan, merdiven altı kuaförlerde yapılacak saç boyatma işlemleri geri dönüşü olmayan sağlık sorunlarına neden olabilir.'' ifadelerini kullandı

Samet Zili, İngiltere dâhil Dünya'nın pek çok ülkesinde kadınlara kuaförlük hizmeti sunmaktadır. Dünyaca ünlü isimlerin saç tasarımını yapan kuaför, boyama işlemi sonrası sorun yaşamadığınız, memnun kaldığınız profesyonel kuaförleri tercih etmenizi öneriyor.