Kuaförler yoğunluktan dolayı sıra sistemine geçti

Kurban Bayramı'na saatler kala vatandaşlar, tıraş olmak için kuaförlerde yoğunluk oluşturdu. Berberler, gece geç saatlere kadar hizmetlerini sürdürüyor. Bazı berberler ise randevu sisteminden sıra sistemine geçti.

Gece geç saatlere kadar mesai yaptıklarını ve yoğunluktan dolayı sıra sistemine geçtiklerini söyleyen kuaför Mehmet Öner, “28 yıldır Diyarbakır'da kuaförlük yapıyorum. Malum Kurban Bayramı yaklaştı, yoğunluğumuz normal günlerden daha çok arttı. Artık mesai yapmaya başladık" dedi.

Sabah saat 07.00 gece 24.00, 01.00'e kadar çalıştıklarını belirten Öner, "Şu anda benimle birlikte 7 kişi çalışıyoruz. 7 koltuğumuz da ful. Yoğun bir şekilde Diyarbakırlı vatandaşlarımıza hizmet sunuyoruz. Yoğunluğumuza bayram münasebeti ile yetişemediğimiz de oluyor. Bayram öncesi randevu ile çalışıyorduk şimdi ise sıra sistemine geçtik” diye konuştu. Bayram öncesi tıraş olmak için kuaföre gelen Taha Yasın Algan, “Mehmet ağabeyin yanına tıraş olmaya geldim. Çok iyi tıraş yaptığı için 4 yıldır burada tıraş oluyorum. Kurban Bayramı da geldi, şu an sıradayım ve tıraş olmayı bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Hasan Alan - Muhammet Hüseyin İçli

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