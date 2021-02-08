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Küba'da yurt dışından gelen yolculara yönelik kısıtlamalar başladı

Küba'da yurt dışından gelen yolculara yönelik kısıtlamalar başladı
Küba'da yurt dışından gelen yolculara yönelik kısıtlamalar başladı

Küba’da yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında yurt dışından gelen yolculara PCR testi ve karantina zorunluluğu getirildi.

Kübalı sağlık yetkilileri, korona virüse yönelik kısıtlamalar kapsamında ticari uçuşlar ve gelen yolculara yönelik kısıtlamaları yürürlüğe koydu. Kısıtlamalar kapsamında ülkeye gelen yolculara PCR testi ve karantina zorunluluğu getirildi.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'in başkanlığını yaptığı, yeni tip korona virüsün kontrolü ve önlenmesine yönelik geçici çalışma grubunun toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, seyahat edenlerin karantinaya alınması için Küba'nın tüm bölgelerinde tesisler hazırlandı.

Ülkenin başkenti Havana'daki Jose Marti Uluslararası Havalimanı'ndaki tüm operasyonlar Üçüncü Terminal'le sınırlandırıldı. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Panama, Bahamalar, Dominik Cumhuriyeti, Jamaika ve Kolombiya'dan yapılan uçuşlarının sayısı azaltıldı. Haiti'den gelen uçuşlar ise askıya alındı. Nikaragua, Guyana, Trinidad ve Tobago ile Surinam'dan uçuşlar ise yeniden başlatıldı.

Küba'da toplam korona virüs vaka sayısı 32 bin 831'e yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 238 oldu.

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