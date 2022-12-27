Kucağına aldığı yavru köpeği ısırıp yumrukladı...O anlar kamerada

Dün akşam Sorgun Bulvarı üzerinde bir şahsın, kucağındaki küçük köpeği yumruklayıp ısırarak eziyet etmesi tepkilere neden oldu. Köpeğin acı içerisinde havlaması üzerine işyerinden dışarı çıkan Hediye Hancı isimli kadın, köpeğe eziyet eden şahsa tepki gösterdi. Diğer esnafların da gelmesiyle şahıs kaçarcasına uzaklaştı.

Kısa bir söre sonra aynı şahsın ırmak kenarında köpeğe eziyet ettiğini gören Manavgat Belediyesi Özel Güvenlik Elemanları olaya müdahalede bulundu. Alkollü olduğu belirtilen şahıs güvenlik elamanlarına da mukavemette bulundu. Olay yerine çağrılan polislerce yakalanan ve adının Adem Y. olduğu belirlenen şahsın 2 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edildi. Adem Y. polisler tarafından Şelale Polis Karakoluna götürülürken, küçük köpek Manavgat Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Barınma Merkezi'ne teslim edildi.

Cezaevinden izinli çıktığı belirlenen Adem Y, emniyetteki işlemlerinin ardından hayvana eziyet, kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından adliyeye sevk edildi.

O anlar kamerada

Öte yandan şahsın minik yavruyu ısırma ve darp etme anları bir vatandaşın araç içinden çektiği görüntülere yansıdı. Görüntülerde Adem Y.'nin köpeğin kulağına doğru ağzını bir kaç defa yaklaştırdığı ve yavru köpeğe yumruklar attığı görüldü.

“Bunu yapan insan olamaz”

Köpeğe eziyet eden şahsa ilk müdahaleyi Hediye Hancı isimli kadın yaptı. İşyerinde otururken inleme şeklinde köpek sesi duyduğunu ve hemen dışarı çıktığını belirten Hediye Hancı, “Karşı kaldırımda bir şahıs elindeki küçük köpeğe yumrukla vuruyor, ısırıyordu. Dayanamadım ve yanına giderek ne yaptığını sordum. Bir daha yapmayacağım demesine rağmen alkollü olduğu gözlenen şahıs köpeğe eziyet etmeye devam etti. Bu sırada komşu esnaflarda gelip tepki gösterince hemen uzaklaştı. Bunu yapan insan olamaz. Sesi soluğu çıkmayan küçücük köpeğe böyle bir şey nasıl yapılır. Yakalanıp köpeğin elinden alındığını duydum ve çok sevindim” dedi.

Kulağında kesi izleri, sırtında ve başında ödem oluşmuş

Küçük köpek polisler tarafından teslim edildiği Manavgat Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Barınma Merkezinde tedavi altına alındı. Barınakta görevli Veteriner Hekim Zafer Erkan, köpeğin polisler tarafından getirildiğini belirterek “Köpeğimiz 2-2.5 aylık av köpeği özelliği de olan fino denilen bir köpek cinsi. Çok sevimli. Köpeğimizin kontrollerinde ve çekilen filminde başında ve sırtında darbeye bağlı ödem, kulağında ise ısırmaya bağlı olduğunu tahmin ettiğimiz kesi ve izler bulunuyor. Hala insanlardan korkmaması sevindirici bir durum. Gerekli sağlık kontrolleri ve tedavisinin ardından köpeğimizi sahiplendirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

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