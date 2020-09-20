Kucağında çocuğuyla hırsızlık yaptı

Olay, geçtiğimiz günlerde Vardar Bulvarı'nda öğle saatlerinde gerçekleşti. İddiaya göre, şüpheli kadın iki çocuğuyla birlikte kırtasiye dükkanının önüne geldi.

İlk önce etrafı kolaçan eden şüpheli, dükkan önündeki tezgahta bulunan oyuncakları çalarak yoluna devam etti. Dükkan sahibi Mehmet Dinç, tezgahta bulunan oyuncakların eksik olduğunu fark edince güvenlik kameralarını inceledi. Kucağında çocuğuyla hırsızlık yapan kadını gören Dinç, büyük şaşkınlık yaşadı.

Hırsızlık anı kamerada

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelinin iki çocuğuyla beraber dükkan önünde durduğu görülüyor. Küçük çocuğunu kucağına alan kadın, tezgah üzerindeki oyuncakları çalarak olay yerinden uzaklaşıyor.

“Çocuğunun yanında iki tane oyuncağı aldı, götürdü”

Kırtasiyede oyuncak satışı yaptığını ifade eden Mehmet Dinç, “Baktım. 2-3 parça oyuncak eksikti. Kamerayı geri sardığımda bir kadın vardı. Giyinişi de normaldi. Hırsız diyebileceğin tipte bir insan değildi. Yanında biri 3-4 yaşlarında biri de 6-7 yaşlarında, bir erkek bir kız çocuğu vardı. Çocuğunun yanında iki tane oyuncağı aldı, götürdü” dedi.

“Hangi anne kutsal?”

Daha önce çok hırsızlık vakasıyla karşılaştığını söyleyen Dinç, “Ufak çocuklar da yapıyor yakalıyoruz ama en fazla kulağını çekiyoruz. Özellikle buna şaşırdım. İki tane çocuğun yanında bu şekilde hırsızlık yapan bir anne. ‘Anne kutsaldır' denir ya. Hangi anne kutsal? İki çocuğun devlet tarafından bu insanların elinden alınması lazım. İki çocuk büyüyecek. Annesi hırsızlık yapıyor. Büyüdüğü zaman bu iki çocuk daha neler yapabilir? Onu yetiştiren annesinden gördüğü şeyler var. Buna çok şaşırdım. İnşallah böyle olaylarla karşılaşmayız. Ahlak yönünden devletin yapabileceği bir şey yok. Tamamen ailede bitiyor. Ailenin başında bir anne hırsızlık yapıyorsa gerisini siz düşünün” diye konuştu.

Caner Sönmez

