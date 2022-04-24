Küçüçekmece'de iki grup arasındaki meydan kavgası kamerada

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Küçükçekmece İkitelli'de yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir grup ile başka bir grup arasında ‘laf atma' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, ortalık bir anda savaş alanına döndü. İki grup yumruk ve tekmelerle birbirine girdi. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sone ererken. tarafların polise şikayetçi olmadığı öğrenildi. Yaşanan kavga bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Medeni Topaloğlu



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