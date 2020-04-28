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Küçük Aylin'den büyük duyarlılık

Küçük Aylin'den büyük duyarlılık
Küçük Aylin'den büyük duyarlılık

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 11 yaşına giren engelli Aylin Serin'i ziyaret ederek doğum gününü kutladı. Kumbarasında biriktirdiği parayı ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için Nazilli Belediyesi'ne bağışlamak istediğini belirten Aylin, duygu dolu anlar yaşattı.

Duyarlı davranışından dolayı 11 yaşındaki Aylin'e teşekkür eden Başkan Özcan, "Aylin kızım beni çok duygulandırdı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kendisinin doğum günüydü. Konvoyla evinin önünden geçecektik ancak güzergahımızda olmadığı için kendisini bugün ziyaret etmek, doğum gününü kutlamak istedik. O da bize kumbarasını ihtiyaç sahipleri için belediyemize bağışlamak istediğini söyledi. Küçük yaşına rağmen kocaman kalbiyle hepimize örnek oldu. Aylin'e ve onu yetiştiren ailesine bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Aylin'in kumbarasında biriktirdiği 281 lira ile 3 adet gıda paketi alınarak belediye ekiplerince ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Ali Soydemir
 

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