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Küçük çocuğun canının hiçe sayıldığı tehlikeli motosiklet yolculuğu kamerada

Küçük çocuğun canının hiçe sayıldığı tehlikeli motosiklet yolculuğu kamerada
Küçük çocuğun canının hiçe sayıldığı tehlikeli motosiklet yolculuğu kamerada

Kartal’da seyir halindeki motosikletin sepet kısmında bulunan 5 yaşlarındaki bir çocuğun önlemsiz bir şekilde yolculuk etmesi yürekleri ağza getirdi. Canı hiçe sayılan küçük çocuğun ise yanındaki su bidonlarını tutmaya çalıştığı görüldü. Tehlikeli motosiklet yolculuğu kameraya yansıdı.

Küçük çocuğun canının hiçe sayıldığı tehlikeli motosiklet yolculuğu kamerada - Tıkla İzle

Kartal'da trafikte çekilen bir görüntü ‘bu kadarına da pes' dedirtti. Cevizli Mahallesi'nde 1' çocuk 3 kişinin motosiklet yolculuğu görenleri korkuttu. Seyir halindeki motosiklette sepet kısmında 5 yaşlarındaki küçük çocuğun hiçbir önlem alınmadan yolculuk ettiği ve yanındaki su bidonlarını tutmaya çalıştığı görüldü. Motosikletteki küçük çocuğu gören vatandaşlar şaşkın gözlerle izledi. Motosikletli şahısların kask takmadan yollarına devam etmeleri ve rahat tavırları ise dikkat çekti.

Küçük çocuğun canının hiçe sayıldığı tehlikeli motosiklet yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde seyir halinde olan motosikletin sepet kısmında bir çocuk güvenlik önlemi olmadan yolculuk ettiriliyor. Diğer iki kişinin de kask takmadığı görülüyor.

Gamze Erdemir - Aykut Zor
 

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