Küçük çocuğun gözü önünde hırsızlık yaptı

Çorlu'da bir iş yerine akşam saatlerinde yanındaki küçük bir çocukla giren şüpheli işyeri sahibini dükkanın arka bölümünde bulunmasını fırsat bilerek kasadaki paraları alarak kayıplara karıştı. Kameralara yansıyan hırsızlık olayı öncesi elindeki poşeti yanındaki küçük çocuğa veren hırsızlığı çocuğun gözü önünde gerçekleştiren şüpheli kameralara yakalandı. Arka bölümdeki işini tamamlamasının ardından kasa çekmecesinin yanında yerde para gören iş yeri sahibi güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyince soluğu poliste aldı.

Çorlu Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine giden işyeri sahibi olayda 2 bin 500 TL zararı olduğunu öne sürerek şikayetçi oldu. Kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri hırsızlık şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Serdar Şahin



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