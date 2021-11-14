Küçük çocuğun köpek sevgisi görenlerin içini ısıttı

Olay, Şuhut ilçesine bağlı Altıgöz Mahallesi'nde bulunan Şehit Ömer Halisdemir Parkı yakınında yaşandı. Sabah erken saatlerde bir çocuk, evin önünden geçerken 3 köpeğin demir kapıdan çıkmaya çalıştığını ancak bunu başaramadığını gördü. Bir süre köpeklerle ilgilenen küçük çocuk, daha sonra kapının önünden ayrıldı. Birkaç dakika ahşap bir malzemeyle geri gelen çocuk, bunu bahçeye attı.

Çocuk daha sonra aynı duvardan atlayarak içeri girdi. Bir süre köpekleri burada seven çocuk, daha sonra ahşap malzemeyi dayadığı duvarın üstüne çıkıp köpekleri tek tek dışarı çıkardı. Köpeklerle oynarken bir ara yere düştüğü de gözlenen küçük çocuk, daha sonra köpeklerle beraber gözden kayboldu.

Cep telefonuna yansıya bu görüntülerse görenlerin adeta içini ısıttı.

Gökten Ceylan

