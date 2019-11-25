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Küçük çocuğun korku dolu yolculuğu kamerada

Küçük çocuğun korku dolu yolculuğu kamerada
Küçük çocuğun korku dolu yolculuğu kamerada

Bahçelievler'de bir motosikletli, herhangi bir önlem almadan arkasına bindirdiği bir çocukla tehlikeli yolculuk yaptı. Çocuğun korku dolu yolculuğu ise kameraya yansıdı.

Küçük çocuğun korku dolu yolculuğu kamerada - Tıkla İzle

Bahçelievler Yenibosna'da bir motosikletli, herhangi bir önlem almadan yaşı küçük çocuğu arkasına bindirerek yolculuk yaptı. Küçük çocuğun başında sadece bisiklet kaskı bulunurken, yaşanan yolculuk yürekleri ağızlara getirdi. Korku içinde yolculuk yapan çocuk, kasislerde geçen motosikletin havalanmasında, önünde bulunan sürücüye sıkı sıkıya sarıldığı görüldü. Motosikletle korku içinde yolculuk yapan çocuk,bir süre sonra gözlerden kayboldu. Küçük çocuğun korku dolu yolculuğu ise kameralara yansıdı.

Vedat Bayraktar
 

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