Küçük çocuğun korku dolu yolculuğu kamerada

Bahçelievler Yenibosna'da bir motosikletli, herhangi bir önlem almadan yaşı küçük çocuğu arkasına bindirerek yolculuk yaptı. Küçük çocuğun başında sadece bisiklet kaskı bulunurken, yaşanan yolculuk yürekleri ağızlara getirdi. Korku içinde yolculuk yapan çocuk, kasislerde geçen motosikletin havalanmasında, önünde bulunan sürücüye sıkı sıkıya sarıldığı görüldü. Motosikletle korku içinde yolculuk yapan çocuk,bir süre sonra gözlerden kayboldu. Küçük çocuğun korku dolu yolculuğu ise kameralara yansıdı.

Vedat Bayraktar

