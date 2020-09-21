İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Küçük çocuğuna şiddet uygulayan baba gözaltına alındı

Küçük çocuğuna şiddet uygulayan baba gözaltına alındı
Küçük çocuğuna şiddet uygulayan baba gözaltına alındı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bebek arabasından aşağıya düşen çocuğunu döven baba gözaltına alındı.

Olay, İzmit ilçesi Seka Park alanında meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bebek arabasından sarkan küçük bir çocuk yüzüstü yere düştü. Kim olduğu bilinmeyen bir kişi, ayağa kalkan çocuğa sinirlenerek şiddetli bir tokat attı. Ne olduğunu anlamadan savrulan çocuğu kolundan tutan kişi, tekrar arabaya koyarak kızmaya devam etti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler kan dondurdu. Çocuğa vuran kişinin maskesini de çenesine takması dikkat çekti. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntüleri inceleyerek şahsın kimliğini tespit etti.

Tespitin ardından harekete geçen polis ekipleri, 2 yaşında olduğu öğrenilen Y.A.K. adlı çocuğunu darp eden S.K. adlı şahsı gözaltına aldı.

Mustafa Uslu
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.