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Küçük çocuk çakmakla oynarken yatağı yaktı

Küçük çocuk çakmakla oynarken yatağı yaktı
Küçük çocuk çakmakla oynarken yatağı yaktı

Arnavutköy’de evinde çakmakla oyun oynarken yatağı yakan 3 yaşındaki çocuğu, itfaiye ekipleri kurtardı. İtfaiye erlerinin oyun oynayarak sakinleştirdiği küçük çocuk, sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.

Küçük çocuk çakmakla oynarken yatağı yaktı - Tıkla İzle

Arnavutköy Merkez Mahallesi Ardıçözü Sokakta dün saat 15.45 sıralarında 5 katlı bir binanın 2 katında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, yatak odasında oyun oynayan 3 yaşındaki Hamza Ali K., çakmakla oyun oynadığı sırada yatağı tutuşturdu. Panikleyen annesi çevredeki vatandaşlara seslenerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri küçük çocuğu kurtararak yangını söndürdü. Yaşadığı dehşetle birlikte korkarak ağlayan çocuğu itfaiye erleri sakinleştirdi. İtfaiyecilerin telsiz, el feneri, kask gibi malzemeleri ile oynayan çocuğu da sağlık kontrolleri yapılması için ambulansa itfaiye personeli teslim etti. Ambulansta müdahalesi yapılan 3 yaşındaki çocuk daha sonrasında ailesine teslim edildi.

Batuhan Toprak

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