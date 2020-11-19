Küçük çocuklara yankesicilik yaptıran iki kadın yakalandı, suç kayıtları hayrete düşürdü

Olay, 29 Ekim günü saat 15.30 sıralarında Bayrampaşa'da bulunan bir alış veriş merkezinden meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alış veriş merkezinde bulunan bir mağazada kıyafet bakan Suriye uyruklu W.Z., ödemeye yapmak için kasaya geldiğinde çantasının içindeki 12 bin Dolar, kendi ve eşine ait pasaportlarla bazı evrakların yerinde olmadığını fark etti. W.Z. durumu polise bildirerek şikayetçi oldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Polisin takibiyle yakalandılar

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler, olay yerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Çalışmalar sonucu, kimlikleri belirlenen iki kadının küçük yaştaki çocuklara yankesicilik yaptırdıkları görüldü. Ekiplerin takibe aldığı şahıslar, 11 Kasım gecesi saat 02.00 sıralarında kullandıkları aracın önü kesilerek Sarıyer'de kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Şüphelilerin suç kayıtları hayrete düşürdü

Emniyette ifadeleri alınan Büşra Ö. (18)'nün 115, Asalet K. (19)'nin ise 92 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Büşra Ö. ve Asalet K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yunus Emre Şeker - Hasan Zahid Ezim