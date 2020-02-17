Küçük dehalar robotlarını yarıştırdı

Üniversitenin Maslak kampüsünde düzenlenen yarışmada takımlar Amerika'da yapılacak olan dünya şampiyonasına hak kazanmak için ter döktü. Öğrenciler ayrıca yarışma sayesinde okullarında almış oldukları robotik, kodlama ve yapay zeka eğitimlerini uygulama fırsatı buldu.

Turnuvanın Türkiye ayağında şampiyon olan ekiplerin Amerika'daki dünya şampiyonasına katılmaya hak kazanacağını söyleyen Educat Robotix Event Partneri ve Eğitim Kordinatörü Çınar Yağcıoğlu, "Yarışmamız ilk ve ortaokul düzeyindedir. Bu turnuvadan sonra Türkiye şampiyonası olacak. Yarışmalarda şampiyon olan takımlarımız Amerika'da yapılacak olan dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecekler. Daha önce VEX Robotics Dünya Şampiyonası'nda ortaokul seviyesinde 2 takımımız ödül aldı. Lise seviyesinde de ödül alan takımlarımız oldu" ifadelerini kullandı.

Dostluk içerisinde mücadeleyi öğreniyorlar

Yarışma ile öğrencilere temel derslerin dışında takım olabilmeyi ve stratejilerini geliştirmeyi öğretmeyi hedeflediklerini belirten Çınar Yağcıoğlu, "Burada 45 takım ve 600'e yakın öğrencimiz var. Amacımız öğrencilerin dostluk mücadelesini öğrenmelerini, beraber ittifak olabilmelerini, strateji geliştirmelerini, mekanik ve robotik becerilerini geliştirirken aynı zamanda bundan keyif almalarını sağlamak. Hedefimiz fen ve teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında bilgi ve becerilerini birleştirmek. Nitekim bu bilgilerle de robotlarını kodlayarak turnuvalara katılmaları adına eğitimler veriyoruz" şeklinde konuştu.

"Bu tarz turnuvalar öğrencilerimizi motive ediyor"

Türkiye'de robotik ve yapay zekânın sisteme yeni yeni eklendiğinin ve bu konuyla ilgili de ilçe milli eğitim müdürlüklerinde öğretmenlere eğitimler verildiğini kaydeden Yağcıoğlu, "Özel okullarımız bu programları çok hızlı bir şekilde bünyesine kattı. Okullarda VEX robotiks gibi robot setleri ve turnuvalarla pekiştirdiğimiz bir sistemimiz var. Böyle turnuvalarla çocuklarımızın motivasyonları arttırılarak, uygulamaya yönelik çalışmalar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Önce düşün sonra uygula

Turnuvaya hazırlanan takımların önce düşünüp sonra uygulamaya geçmeleri gerektiğine değinen Yağcıoğlu "Eğitimler öğrencilerimizin algoritmik düşünmelerini sağlıyor. Problem çözme becerilerini geliştiriyor. Öğrenciler bu eğitimlerle problemleri önce analiz edip, düşünüp, çizerek sonrasında ise tasarlayıp, uygulamaya geçiyor” şeklinde açıklamada bulundu.

