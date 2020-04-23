İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Küçük Elif tüm çocukları 23 Nisan'ı evlerinde kutlamaya davet etti

Küçük Elif tüm çocukları 23 Nisan'ı evlerinde kutlamaya davet etti
Küçük Elif tüm çocukları 23 Nisan'ı evlerinde kutlamaya davet etti

Anne ve babası sağlık ordusunun birer neferi olan minik Elif Doğan tüm çocukları evlerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı evlerinde kutlamaya davet etti.

Küçük Elif tüm çocukları 23 Nisan’ı evlerinde kutlamaya davet etti - Tıkla İzle

Çin'in Wuhan kentinden yayılarak tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle dışarı çıkamayan ve bu nedenle bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evlerinde kutlamak zorunda kalan çocuklar sosyal medya platformlarından coşkularını dile getiriyor.

Tüm çocukları bayramı evlerinde kutlamaya davet eden küçük Elif annesi Afyonkarahisar 112 Başhekimi Dr. Gülsün Doğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bayrak ve bayram sevgisini dile getirerek, okuduğu minik şiirle 112 acil platformunun önemine de dikkat çekti.

Deniz Kara 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.