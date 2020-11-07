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Küçük Enes, tek hayali olan yürümek için yardım bekliyor

Küçük Enes, tek hayali olan yürümek için yardım bekliyor
Küçük Enes, tek hayali olan yürümek için yardım bekliyor

Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde yaşayan ‘hidrosefali meningomyelosel spina bifida’ ve aynı zamanda epilepsi hastası olan Muhammed Enes Maral, tedavi olarak yaşıtları gibi gezip, oynamak ve yürümek istiyor.

İpekyolu ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde yaşayan Mehmet ve Emine Maral çiftinin iki çocuğundan biri olan Muhammed Enes (7), doğumsal bir rahatsızlık olan ‘hidrosefali meningomyelosel spina bifida' hastası olarak dünyaya geldi. Aynı zamanda epilepsi hastası olan küçük Enes, şu ana kadar Türkiye'nin birçok ilinden ameliyatlar geçirdi. Yürüteçlerle ayakta durabilen ve annesinin yardımıyla adım atmaya çalışan küçük Enes, kendi başına yürümek istiyor.

Annesinin yardımıyla yaşama tutunan ve hastalığından dolayı idrar sorunu yaşayan Enes, yeniden ameliyat olmak, rahat bir şekilde hareket edebileceği bir ev ve yürümek için yürüteç cihazı istedi.

Arkadaşlarıyla yürümeyi ve koşmayı hayal ettiğini dile getiren minik Enes ise ancak bunun için de yürüme cihazı alamadıklarını söyledi.

Yılmaz Sönmez
 

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