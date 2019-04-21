İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Küçük Furkan'a ait denilen mezar başkasının çıktı

Küçük Furkan'a ait denilen mezar başkasının çıktı
Küçük Furkan'a ait denilen mezar başkasının çıktı

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde 5 gün önce kaybolan 4 yaşındaki Furkan Yiğit'i arama çalışmaları kapsamında şüpheli mezarda yapılan kazı sonucu mezarın başkasına ait olduğu ortaya çıktı.

Karaçoban ilçesinde 5 gün önce kaybolan 4 yaşındaki Furkan Yiğit'i arama çalışmalarında akşamüstü emniyet güçlerine gelen asılsız bilgi sonucu mezarlıkta kazı çalışması başlatıldı. Baba Fehim Yiğit'in jandarma ekiplerine ‘benim çocuğum mezarda yatıyor' demesi üzerine ekipler harekete geçti. Ekipler tarafından Budaklı Köyü mezarlığında kazı çalışması başlatıldı. Şüpheli mezar da başlatılan kazıda mezar başkasına ait çıktı.
Emniyet güçleri olay yerine kimseyi yaklaştırmazken Furkan Yiğit'i arama çalışmaları devam ediyor.  

Sefa Tetik - Özge Bozo

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.