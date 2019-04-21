Küçük Furkan'a ait denilen mezar başkasının çıktı

Karaçoban ilçesinde 5 gün önce kaybolan 4 yaşındaki Furkan Yiğit'i arama çalışmalarında akşamüstü emniyet güçlerine gelen asılsız bilgi sonucu mezarlıkta kazı çalışması başlatıldı. Baba Fehim Yiğit'in jandarma ekiplerine ‘benim çocuğum mezarda yatıyor' demesi üzerine ekipler harekete geçti. Ekipler tarafından Budaklı Köyü mezarlığında kazı çalışması başlatıldı. Şüpheli mezar da başlatılan kazıda mezar başkasına ait çıktı.

Emniyet güçleri olay yerine kimseyi yaklaştırmazken Furkan Yiğit'i arama çalışmaları devam ediyor.

Sefa Tetik - Özge Bozo