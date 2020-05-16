Küçük Gülfem'in virüs isyanı

Onikişubat ilçesi Hürriyet Mahallesinde ikamete eden Öznur-Hasan Bilgiç ailesinin küçük kızları Gülfem Bilgiç, büyükannesi ve kuzenlerini ziyaret etmek için annesinden izin istedi. Virüs salgını nedeniyle annesinden izin alamayan küçük Gülfem, gözyaşlarına boğuldu. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden anne Öznur Bilgiç ise salgın sonrası büyükannesi ve kuzenlerini ziyaret edeceklerinin sözünü vermesi bile küçük Gülfem'i ikna etmedi.

Görüntülerde 20 yaşından küçük olması nedeniyle dışarı çıkamadığını ve akrabalarını özlediğini dile getiren küçük Gülfem, Ramazan Bayram'ında kuzenleriyle buluşmanın hayalini kuruyor.

Muhammet Özer

