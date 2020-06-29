Küçük İkra Nur'u arama çalışmaları 3. gününde devam ediyor!

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde evinin yakınlarındaki bahçede önceki gün kardeşi ve kuzeni oynayan Nazlı ve Serdar Tirsi çiftinin kızı İkra Nur Tirsi, bahçelerindeki hayvanları alıp geleceğini söyledi. 7 yaşındaki küçük kızın geri dönmemesi üzerine kardeşi ve kuzeni ailesine haber verdi. Köyde arama yapan Tirsi ailesi ve komşuları küçük kızı bulamayınca yetkililere haber verdi. Kaybolan küçük kız için Jandarma Özel Harekat, UMKE, AFAD ve AKUT ekipleri arama çalışmalarına başladı.

İz takip köpeği ve termal kamera desteği ile yürütülen çalışmalarda yaklaşık 150 kişilik ekip, toplam 74 hektarlık alanı tararken herhangi bir bulgu ve emareye rastlayamadı. Gece boyunca devam eden çalışmalarda ekipler sabahın ilk ışıklarıyla İkra Nur'un kaybolduğu noktaya tekrar yoğunlaştı.

3. gününde sarp bir arazi yapısına sahip olan bölgede yürütülen zorlu arama çalışmaları devam ederken, drone ile de havadan bahçeler taranıyor. Bulancak Kaymakamı Ali İkram Tuna arama çalışmalarını yerinde takip ederken, ekipler küçük kızdan bir iz bulabilmeye çalışıyor.

Öte yandan ekipler yolda tek sıra halinde bugün fındık bahçelerine girerek çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Küçük İkra Nur'u bir yakınlarının düğününde çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı

Giresun'un Bulancak ilçesinde önceki gün akşam saatlerinde kaybolan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'yi arama çalışmaları 3. gününde devam ederken, minik kızın yakın dönemde bir yakınlarının düğününde çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. İkra Nur'un kendisine seslenen akrabasına "Beni mi çekiyorsun, Çekme" dediği görüldü.

İkranur için Ordu'dan yardım ekibi gönderildi

Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı arama kurtarma ekibi de çalışmalara katıldı.

Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatı ile bölgeye giden 6 kişilik ekip, İkranur Tirsi için seferber oldu. Küçük kızın son görülme noktasına odaklanılan arama çalışmalarında rota ve alan taraması yapılarak bölge didik didik ediliyor. Çok zor ve dik bir arazi yapısına sahip bölgede şu zamana kadar yapılan aramalarda herhangi bir ipucuna rastlanmadığı belirtildi.

Her yerde aranıyor

Bulancak'a bağlı İcilli köyünde evinin yakınlarındaki bahçede arkadaşları ile oynayan Nazlı ve Serdar Tirsi çiftinin kızı İkranur Tirsi, arkadaşlarına bahçelerindeki hayvanları alıp geleceğini söyledi. 7 yaşındaki küçük kızın geri dönmemesi üzerine başlatılan arama çalışmaları sonuç vermeyince Jandarma Özel Harekât, UMKE, AFAD, AKUT, Bulancak İtfaiyesi ekipleri bölgede geniş çaplı arama başlattı. Gece boyunca süren çalışmalardan sonuç alınamadı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çalışmalar yeniden hız kazandı.

Ahmet Bilge-Ercan Tarı-Metin Akyürek