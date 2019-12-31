'Küçük işletmelerin dijital dönüşümü kurumsal düzeyde bir kablosuz internet bağlantısı ile başlar'

Orta ölçekli işletmelerde çalışanların üçte ikisi (yüzde 66'sı), şirketleri eğer yeni teknolojilerin kullanımına uyum sağlamazsa ‘rekabette geride kalma riskinde' olduklarını söylüyor. HPE Aruba Ülke Müdürü Ersin Uyar, yaptığı değerlendirmede “KOBİ'lerin dijital dönüşüm yolculuğunda atacakları bir sonraki adım, kablosuz internet deneyiminin en iyisini sağlamak olacaktır. Dijital metotların gün geçtikçe daha da fazla iş alanına nüfuz etmesiyle, ne kadar cihaz bağlanırsa bağlansın, istikrarlı ve kusursuz bir kablosuz internet ağına sahip olmak artık çok önemli” dedi.

Aruba ‘Orta Ölçekli İşletmeler, Teknolojik Geleceğimizi Sessizce Şekillendiriyor' raporunu yayınladı. Raporda, orta ve küçük ölçekli işletmelerde çalışan 2 bin 700'den fazla kişiyle görüşüldü. Rapor, her ne kadar iş yerlerinde en aktif şekilde teknolojiyi kullansalar da birçok KOBİ çalışanının dijital dönüşüm kavramından kaygı duyduğunu gösteriyor. Orta ölçekli işletmelerde çalışanların üçte ikisi (yüzde 66'sı), şirketleri eğer yeni teknolojilerin kullanımına uyum sağlamazsa “rekabette geride kalma riskinde” olduklarını söylüyor. Yine de, yeni teknoloji ve cihazlara etkili bir şekilde uyum sağlamak için, KOBİ'lerin doğru network altyapısını entegre edip kendi iş modellerini desteklemeleri gerekiyor.

Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler, ya da daha çok bilinen adıyla KOBİ'ler, ekonominin ana aksamını oluşturan unsurlar arasında yer alıyor. HPE Aruba Ülke Müdürü Ersin Uyar, bu büyüklükteki işletmelerin en fazla iş imkanı oluşturan ve yatırımların temel taşları olduğunu vurgulayarak “Önümüzdeki yıllar içerisinde teknoloji kullanımında ve iş yerlerinin dijital dönüşümlerinde başarısız olurlarsa, rekabetçi pazar ortamında ayakta kalmakta zorlanacaklar” dedi.

“KOBİ'lerin dijital dönüşüm yolculuğunda atacakları bir sonraki adım, kablosuz internet deneyiminin en iyisini sağlamak olacaktır” diyen Uyar, “Dijital metotların gün geçtikçe daha da fazla iş alanına nüfuz etmesiyle, ne kadar cihaz bağlanırsa bağlansın, istikrarlı ve kusursuz bir kablosuz internet ağına sahip olmak artık çok önemli. İşletmelerin faaliyetlerinin temelini yürütmek için geleneksel ev tipi bir networke bel bağladığı günler artık geride kaldı. Kurumsal şirketlerin networkleri ile kıyaslandığında birçok KOBİ, sektörün rekabetçiliğinde ayakta kalmak için network gereksinimlerini gözden geçiriyor ve hızlıca ulaşabilecekleri bir kablosuz internet deneyimi arıyor. Etkili bir dijital dönüşüm stratejisi çerçevesinde KOBİ'lerin, kolayca yönetebilecekleri ve zahmetsizce ölçeklenebilen kablosuz internet çözümlerine ihtiyaçları var” ifadelerini kullandı.

Basit ama güvenilir

Uyar, küçük işletmelerin zorlandığı bir başka konunun, kurumsal şirketler seviyesinde network çözümleri geliştirebilecek zamanlarının olmaması şeklinde işaret ederek, “Bu tarz işletmelerde networkte çıkacak herhangi bir sorunu çözebilecek ya da arka planda çözüm geliştirecek IT ekipleri genelde olmaz; zaten ekibin geri kalanı da işletmenin işleriyle ilgilenecektir. Buradaki ihtiyaç, basit, işletme sahiplerinin sürekli takip etmek zorunda kalmadığı, kolay kurulumlu ve güvenilir bir network çözümüdür.

Hangi sektörde oldukları fark etmeksizin, herhangi bir KOBİ sahibi için asıl amaç, kablosuz internetin herhangi bir sorunla karşılaşmadan çalışmasıdır. Artık teknolojinin çoğu işletmenin günlük faaliyetlerine nüfuz etmesiyle, çalışanlar için kablosuz internet bağlantısı oldukça önemli bir konudur. İster satışların girdilerini işlemek, ister sorulara cevap vermek, ister randevu almak olsun, müşterilere iyi hizmet vermek için hızlı ve güvenilir bağlanabilirlik tesis etmek bir zorunluluk halini almıştır.

Mobil ve Nesnelerin İnterneti cihaz kullanımlarının olağanüstü derecede artması ve “esnek çalışma” trendinin giderek büyümesiyle kullanıcılar, her nerede olurlarsa olsunlar internete süratle ve güvenli bir şekilde bağlanmak istiyorlar. Çalışanlar sabit bir mekana bağımlı olmaksızın istedikleri yerde çalışmanın özgürlüğünü talep ediyorlar. Müşteriler alışveriş yaparken, yemek yerken ya da beklerken bile kablosuz interneti kullanmak istiyorlar. Diyelim ki konaklama sektöründe faaliyet gösteren bir butik otel işiniz var, zayıf ve yavaş bir kablosuz internet bağlantısı, oteliniz değerlendirilirken çok iyi ya da vasat bir puan almasında ayrıştırıcı bir nokta olabiliyor. Keza perakende sektöründe de aynı durumla karşılaşabilirsiniz; güvenli ve ölçeklenebilir bir network kurduysanız, müşterinin siparişini ya da aradığı ürünü bulmasını sağlayacak mağaza içi deneyimini dijitalleştirmeye başlayabilirsiniz. Bu ortalama bir müşteri deneyimini, etkileyici bir hale getirebilir ve müşteriyi sonraki günlerde tekrar işletmenize çeker” dedi.

Yerleşik güvenlik

Uyar şunları kaydetti: “KOBİ'lerin işlerini dijitalleştirmesi çok büyük faydalar sağlarken, riskleri de beraberinde getiriyor. Mobil cihazların, networkünüze erişmesine ne kadar müsaade ederseniz, hacker'ların güvenliği ezip geçecek erişim noktalarına ulaşmalarına da o kadar izin vermiş olursunuz. Bu tip ölçekteki işletmeler yerleşik güvenlik sistemlerinin olmaması nedeniyle kolay hedeflerdir. İşlerinizi büyütmek ve güvenlik ihlallerine karşın korunmak için, networkünüzü segmentlere ayıran yerleşik güvenlik özelliklerinin kurumsal düzeyde olması gerekir. Birçok işletme, ziyaretçilerin işletme networküne girmesinden haklı olarak endişelenmektedir. Geleneksel ev tipi bir networkle, KOBİ sahiplerinin güvenlik adına bir nebze yapabilecekleri en iyi şey, ziyaretçilerden oturum açarken şifre istemektir. Fakat kurumsal düzeydekiler, networkü segmentlere ayırarak, ekstra bir güvenlik katmanı eklerken, ortalama network performansını da artırırlar. Örneğin, networkün bir kısmı yönetim işleriyle sınırlandırılırken, diğer kısmı içinse ziyaretçi erişimine öncelik verilebilir. Böylece, ziyaretçi trafiği işletme için kritik işlerden ya da ödeme işlemlerinden ayrıştırılır, hacker'ların erişebileceği noktalara sınır konur.

Kendinizi geleceğe hazırlayın

Günümüzün sürekli gelişen dijital dünyasında rekabetçi kalabilmek için küçük işletmelerin değer kazanmak, maliyetlerini azaltmak, riskleri hafifletmek ve müşteri güveni tesis etme yolunda daha büyük şirketlerle kıyaslanabilir ölçüde inovatif ve ölçeklenebilir çözümlere ihtiyaçları var. Network gereksinimlerinizi etkili bir şekilde değerlendirip, dışarıdan gelen tehditlere karşın yerleşik bir güvenlik sistemi kurduğunuzda kablosuz internet çözümlerinizin güvenilir olduğundan şüpheniz kalmayacaktır, böylece artık hem çalışanlarınızın hem de müşterilerinizin dijital deneyimini iyileştirmeye başlayabilirsiniz. Müşterileriniz ve çalışanlarınızın mutlu olması da en çok değer verdiğiniz konuya yani işlerinizi büyütmenize imkan tanıyacaktır. “