Küçük kıza çarpan sürücüye meydan dayağı

Edinilen bilgiye göre kaza saat 15.00 sularında Yunus Emre Mahallesi 15.sokakta meydana geldi. F.A. idaresindeki 58 AAF 744 plakalı otomobil sokak üzerinde karşıdan karşıya geçen 7 yaşındaki geçen Y.Ö'ye çarptı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası mahalleli sürücü F.A.' yı darp etti. Darp edilen sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Veysel Korkmaz - Demet Karakuş